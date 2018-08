Senior citizen ginulpi ng PWD

SUMUKA ng dugo at natumba sa semento ang sakiting senior citizen­ nang gulpihin ng kapitbahay­ na isa namang Person with ­Disability (PWD) sa ­Valenzuela City, kama­kawala nang gabi.

Kinailangan pang gumamit ng wheel chair ni Elena Bariso, 64, ng Building 15, Disiplina Village, Brgy. Ugong ng nasabing lungsod, para idemanda ang kapitbahay­ niyang si Emma Demalin, 37, na may kapansanan sa paglalakad.

Kuwento ng biktima­ kay PO2 Regor Germedia,­ bandang alas-nuwebe nang gabi, nakita niya na namimitas ng bulaklak ang anak na babae ng suspek sa tanim niya sa paso.

Sinita daw ni Lola Elena ang bata, pero nagalit pa ang huli at sinabihan ang matanda na, “itong mga bulaklak na pinitas ko ilalagay ko sa kabaong kapag namatay ka.”

Dahil dito, nagpantig ang tenga ng biktima at pinagalitan ang bata na narinig naman ni Demalin na mabilis na sinugod ang senior citizen.

Sinabunutan, tinadyakan, pinagsusuntok sa katawan at saka sinakal ni Demalin si Bariso na napahiga sa semento.

Naawat lang ang suspek nang sumaklolo ang mga kapitbahay nila.

Nakakulong na si Demalin at nahaharap sa mga kasong Physical Injuries at Violation of City Ordinance No. 158 (An Ordinance Providing­ Protection Program Against Erderly and Abuse.)