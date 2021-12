Senior citizen, 5 ulit nang-rape

SA kulungan na magbubuno sa kanyang pagtanda ang isang 61-anyos na Senior Citizen na nahaharap sa kasong 5 counts of rape matapos dayuhin ng Cavite Police upang arestuhin sa Camarines Sur Linggo ng umaga.

Kinilala ang suspek na inaresto sa bisa ng warrant of arrest na si Expedito Cepe y De Vera, balo, taga-Brgy Sta Justina West Buhi, Camarines Sur.

Sa ulat ng Silang Police Station, nakatanggap ang impormasyon ang nasabing himpilan hinggil sa kinaroroonan ni Cepe kaya dumayo pa ang mga ito sa Camarines Sur at nakipag-ugnayan sa Warrant Section ng Buhi Municipal Police Station, Camarines Sur Police Provincial Office at mga elemento ng 403 MC, RMFB4A kung saan isinilbi ang warrant of arrest laban kay Cepe sa Camarines Sur dakong alas-10:30 kamakalawa ng umaga dahil sa kasong 5 counts of Rape na walang inirekomendang piyansa, at Sexual Abuse sa ilalim ng Sec 5(b) ng RA 7610 na may inirekomendang piyansa na P200,000.

Si Cepe ay itinuring na no. 3 most wanted person sa regional level. (Gene Adsuara)