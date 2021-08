Senglot na bumundol sa pulis, kinasuhan na

Nahaharap sa patung-patong na kaso ang lasing na bumundol sa miyembro ng Parañaque City Police habang naka-duty sa quarantine control checkpoint noong nakaraang linggo.

Ayon kay Southern Police District director B/Gen Jimili Macaraeg, nakasampa na sa piskalya ng Parañaque City ang mga kasong reckless imprudence resulting to homicide, paglabag sa RA 10586 (Anti Drunk and Drugged driving Act of 2013) RA 9165, Sec.15 [Use of dangerous drugs}, Section 11 ng RA 9165 Sec [possession of dangerous drugs} RA4136 (expired or invalid driver’s license) at paglabag sa Curfew in Relation to RA11332 laban sa suspek na si Dominic Alstair David y Ebuen.

Sa ulat, nakatalaga sa quarantine control.checkpoint sa Dr. A. Santos Ave., sa harap ng Loyola Memorial Park sa Bgy. San Antonio alas-11:25 ng gabi noong Biyernes si P/Cpl. Nestor Guslab, Jr., 28, nang mapansin ang humaharurot na silver Toyota Corolla Altis papalapit sa checkpoint.

Sinenyasan ng biktima ang driver na may plakang PQR-414 na magdahan-dahan pero tuloy ito mabilis na pagmamaneho kaya nabundol nito ang biktima.

Tinangka ng suspek na tumakas pero nahabol ito ng mga nagrespondeng pulis. (Mia b billones)