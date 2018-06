Senatoriable may pabrika ng spam text message

DESPERADO na ang isang dakilang alalay sa inaambisyong puwesto sa 2019 senatorial election kaya lahat ng gimik ay ginawa para mapansin ng mga botante.

Hindi lang kasi nagkalat ang tarpaulin ng go­vernment official, la­ging present din ang ku­­mag kapag may mga sa­kuna upang umalalay umano sa mga biktima.

Kumbaga, pinalalabas nitong madali siyang lapitan ‘di katulad ng ibang politiko na mahirap hanapin upang hingan ng tulong.

Nakarating sa impormasyon ni Mang Teban na ang mga bagong subscriber ng isang telco, tina­tadtad na rin ng text message tungkol sa go­vernment o­fficial.

Kabibili lang daw ng cellphone aba’y bumulaga agad ang pangalan ng maepal na government official sa natanggap na text message ng subscriber, halos wa­lang pinagkaiba sa ibang spam text message.

Pintahan niyo na. Ang government official na nangungulit sa mga text message ay naglalaro din ng basketball. May letrang B sa kanyang pangalan as in Bokya ang a­abutin niya sa h­alalan.