Senatoriable kinatatakutan ng staff

KUNG palaging naka­ngiti ang isang politiko sa publiko, kabaligtaran naman ang hitsura nito kapag kaharap ang mga staff.

Base sa nakalap na impormasyon ni Mang Teban, terror daw itong si Madam kapag nasa loob ng kanyang opisina.

Kapag mainit ang kanyang ulo, ibinabaling nito ang kanyang galit sa mga staff.

Katulad na lamang sa nangyari sa isang staff na nagsumite ng soft copy ng dokumentong kanyang ipinapagawa dito.

Aba’y sukat akalain ba namang sermunan ang staff, sabay sabing ipapakain niya ang CD na ibinigay sa kanya dahil hindi daw ito ang ­ipinagawa niya.

Halos maiyak nga daw ang staff sa gina­wang pananabon sa kanya ng politiko, kulang na lang ay mag-resign siya agad noong araw na iyon.

Kabaligtaran daw ang ipinapakita ng po­litiko kapag siya ay nakikisalamuha sa publiko.

Lalo na ngayong malapit na naman ang halalan at nagbabalak itong tumakbo sa pagka-senador.

Pintahan niyo na. Ang politiko na malupit sa kanyang staff ay kilalang umaapaw ang yaman­. May l­etrang M sa kanyang pa­ngalan as in Mata­pobre.