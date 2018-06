‘Senator Roilo Golez’

Karaniwan na nakikita ang kahala­gahan at kahusa­yan ng isang tao kapag pumanaw na. Kasi naman, kapag nawala na siya, lumalabas ang mga magagandang papuri sa kanyang mga nagawa nu’ng nabubuhay pa… tulad kay Roilo Golez.

Talaga namang marami ang nabigla sa pagpanaw ni Golez, 71-anyos nitong Lunes matapos na atakihin sa puso. Kahit nga ang mga kaanak niya, hindi makapaniwala sa nangyari dahil may nakatakda pa siyang interview na kanyang pinuntahan. Pero hindi na natuloy ang panayam dahil sa kanyang biglaang pagkawala. Take note: Jose Roilo ang name niya — hindi Rogelio na ginawa ng tropa ni Sec. Andanar.

Bago siya nawala, madalas na mabasa ang kanyang pangalan bilang pangunahing kritiko ng China dahil sa pang-aagaw sa mga teritoryo ng Pilipinas sa South China Sea, kasama na ang West Philippine Sea. Eksperto kasi siya sa usaping ito bilang da­ting National Security Adviser. Pero hindi lang iyon, sadyang malapit sa puso ni Golez ang isyu ng pakikipaglaban sa karapatan ng Pilipinas sa mga pinag-aagawang teritoryo dahil naging bahagi siya sa sikretong misyon noong 1971 na magdala ng mga sundalo at kagamitan sa Kalayaan Island Group sa Spratly.

At biruin niyo, noong 1999, sa isa niyang privilege speech, nagbabala siya sa pamahalaan na bantayan ang Scarbo­rough Shoal dahil ito ang susunod na pupuntiryahin ng China. Nang panahon kasing iyon, nagsimula nang maglagay ng mga ‘temporary shelter’ ang China sa ilang teritoryo na Pilipinas na inaagaw nila gaya ng Mischief Reef. At hindi nagtagal, nangyari na nga ang babala ni Golez noong 2012 nang hindi na umalis doon ang mga barko ng China. Ngayon, nakikiusap ang pamahalaan natin na payagang makapangisda doon ang kababayan nating Pinoy.

Walang duda ang pagiging makabayan ni Golez at ayaw na ayaw niyang iniinsulto ng ibang lahi ang mga Pinoy. Noong 2009, hinamon niya ng boksing kahit isang round lang para masapak niya ang HK Magazine columnist na si Chip Tsao na tumawag sa Pilipinas na ‘nation of servants’. Madali lang intindihan ang gustong sabihin ni Chip dahil marami sa kababayan natin sa HK ang nagtatrabahong kasambahay. At bilang ‘nation of servants’, wala raw karapatan ang mga Pinoy na angkinin ang Spratly mula sa ‘master’ na China.

Kung tinanggap ni Chip ang hamon, tiyak na may kalalagyan siya dahil dating undefeated brigade boxing champion ng apat na taon sa United States Naval Academy ang noo’y kongresistang si Golez.

Bilang kongresista, maliban sa kanyang mga nagawa sa Parañaque, marami rin siyang inihain at sinuportahang mga panukalang batas. Marami rin siyang isinagawang kontrobersyal na mga pagdinig bilang chairman ng House Committee on Public Security. Kabilang na diyan ang pagpapatawag niya sa umano’y jueteng lord ng Central Luzon na si Bong Pineda, na sa unang pagkakataon ay napaharap sa imbes­tigasyon ng Kongreso. Gayundin ang kontro­bersyal noon na ‘gambling expert’ na si Atong Ang. Hindi rin niya pinalampas ang kontrobersyal na paglutang ng tinatawag na H-World United Nations Philippine Military Go­vernment International Police Commission ni Royette Padilla — utol ng mga tigasing Padilla brothers sina Robin, Bebe Gandanghari (Rustom) at Rommel.

Noong 2001 elections, maugong ang pangalan ni Golez sa mga napupusuan na tumakbong senador pero pinili niyang huwag tumakbo. Sadya yatang iba ang kapalaran niya dahil kinalaunan ay itinalaga siyang national security adviser ng noo’y si Pangulong Gloria Arroyo. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”