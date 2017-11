Senate slate ni Alvarez, sa kanya lang – Pimentel

Walang kinalaman ang Partido Demokratikong Pilipino-Lakas ng Bayan (PDP-Laban) sa inilabas na listahan ni House Speaker Pantaleon Alvarez na mga kandidato sa pagka-senador.

Ayon kay Senate Pre­sident Aquilino ‘Koko’ Pimentel III, wala pang desisyon sa ngayon ang kanilang partido tungkol sa mga pipiliin nilang kandidato para sa 2019 mid-term elections.

“No party decision yet. You can consider them as Speaker’s nominees. Party will decide in due time,” sabi ng ­senador.

Posible aniyang i-anunsyo ng partido ang kanilang opisyal na lista­han isa o dalawang linggo pa bago ang paghahain ng certificate of candidacy (COC).

“But we have to involve the entire party membership including party chair and President (Rodrigo) Duterte in the decision ma­king process,” giit pa ni ­Pimentel.

Kasama sa inanunsyo ni Alvarez na senatorial slate sina Presidential Spokesman Harry Roque at Presidential Communications Operations Office (PCOO) Assistant Secretary Mocha Uson.