Senate blue ribbon nag-apil-apil sa POGO probe

Plano sa Senate Blue Ribbon Committee nga imbestigahon ang krimen sa giingong korapsiyon sa Philippine Offshore Gaming Operators (POGO).

Matud ni Senador Richard Gordon, chair sa Senate Blue Ribbon (Accountability of Public Officers and Investigations) committee, naestorya na niya si Senadora Risa Hontiveros kabahin sa plano niyang pag-imbestigar kabahin sa POGO.

“I can always come in (to investigate), with all due respect to my fellow senators, kaya powerful yung blue ribbon… I can motu proprio say ‘I’ve had enough, may nakikita akong malfeasance dito sa BI, sa Internal Revenue (BIR), sa Pagcor (Philippine Amusement and Gaming Corporation),’” pamahayag ni Gordon sa interview sa DZMM kagahapon.

Una nang gibutyag ni Hontiveros ang “pastillas” money-making scheme sa Bureau of Immigration (BI) diin modaway ang ubang immigration officers og P10,000 gikan sa mga Chinese national bugti niini ang dali nilang pagsulod sa nasud.

Si Hontiveros ang chair sa Senate Committee Women, Children, Family Relations and Gender Equality, nga unang misusi kabahin sa mga krimeng naglambigit sa POGO lakip ang protitusyon ug trafficking.

“Nag-usap na kami ni Risa, sabi ko ‘When you’re ready, papasok ang blue ribbon with your permission.’ Dahil, siyempre, siya ang nag-iimbestiga niyan. Siya ang nag-expose,” matud pa ni Gordon.

Matud pa Gordon, gusto niyang usisahun ang briber scheme sa BI diin mikita og usa ka gatos ka milyon ka pesos sa “pastillas scheme” nga gipadagan sa mga kawani ug kanhi mga kawani sa ahensiya.

“Uncontrolled ‘yan e, parang gripong pumapasok, hindi mo na mapatay (dahil di mo na ma-distinguish,” matud ni Gordon.

“Hindi mo alam kung visa on arrival ‘yon o tourist at hindi natin ma-trackdown. Hindi mo na alam kung nakakuha ng special working permit, hindi na yan nagbabayad na rin nung income tax nila,” dugang pa niini.