Senate Bill 330 ni Angara napakaganda ng layunin

Maganda ang isinusulong na panukalang batas ni Senador Juan Edgardo ‘Sonny’ Angara na talagang makatutulong sa Philippine sports kapag tuluyang naipasa.

Sa kanyang Senate Bill 330, nais ng butihing mambabatas na magtatag ng Philippine High School for Sports (PHSS), isang educational institution na tututok sa pag-develop ng mga batang atleta na malaki ang potensiyal sa larangan ng palakasan, na kaalinsabay ay bibigyan ng de-kalidad na secondary education.

Bago ito, noong ika-17 Kongreso, isinulong na din ni Senator Angara ang pag-apruba sa Republic Act 11214, na bumuo naman sa Philippine Sports Training Center (PSTC).

Sa ilalim ng superbisyon ng Philippine Sports Commission (PSC), ang PSTC ay kapapalooban ng training facilities para sa mga Olympic sports at iba pang sports activities na sa tingin ng PSC ay kinakailangan.

“Hindi tayo magkakaroon ng mga gold medalists­ sa Olympics at wala din tayo pag asa na magkaroon ng Pinoy sa mga premyadong liga tulad ng NBA at MLB kung hindi natin seseryosohin ang pag train sa ating mga atleta. We are all waiting for the day when we will be able to watch more of our homegrown athletes competing at the world stage and seeing them bring home glory for the country,” wika ni Angara.

Napakagandang panukala ito, sana po ay magkaroon ng matinding suporta upang tuluyang maipasa upang magkaroon pa tayo ng mga elite na mga atleta sa hinaharap gaya nina Margielyn Didal (Skateboaording) at Hidilyn Diaz (weightlifting).

Salamat po Senador Sonny, lalo kang pumopogi dahil sa mga batas na iyong ginagawa hindi lamang sa sector ng sports kundi pati na rin sa mga senior citizen, mga estudyante, mga maysakit, mga empleyado at halos lahat ng sector ng lipunan.

Mabuhay po kayo!