Senadora nanibak ng byuting staff

Natapos ang maliligayang araw ng isang magandang staff ng Senado matapos itong sibakin ng kanyang amo dahil sa natuklasang love affair sa mayabang na kanang kamay ng isang senador.

Sa nakuhang impormasyon ng petmalung spy na si Mang Teban, nabisto daw ni misis ang relasyon ng kanyang asawang power tripper sa mestisahing staff ng senadora.

Aba’y nagsumbong daw si misis sa among senador ng kanyang mister na siya namang nagtimbre sa lady solon hinggil sa bawal na pag-iibigan ng dalawa.

Hindi raw matanggap ng senadora na ang pinagkakatiwalaan niyang staff ay may lihim na relasyon sa mayabang na staff ng senador na kaalyado ng administrasyon kaya’t sinipa niya ito sa trabaho.

Pintahan niyo na. Ang senador na nanipa ng magandang staff ay may letrang R sa kanyang pangalan as in Rice.