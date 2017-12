Senador nagbitiw dahil sa panghihipo

Isa siyang kome­dyante pero nitong Huwebes ay seryosong hinarap ni US Senator Al Franken ang akusasyon ng sexual harassmen­t ng mga kababaihan sa pamamagitan ng pagbibitiw sa Senado.

Inihayag ito ng comedian-turned-lawmaker sa madamdaming talumpati sa bulwagan ng Senado, kasabay ng patama kina US President Donald Trump at Republican politician Roy Moore, na tatakbo sa pagka-senador sa kabila ng mga alegasyon hinggil sa pangmomolestiya umano niya sa mga tinedyer na kababaihan.

“I know in my heart that nothing I have done as a senator – nothing – has brought dishonor on this institution.” ayon sa senador.

“Nevertheless, today I am announcing that in the coming weeks, I will be resigning as a member of the United States Senate.” wika ng 66-anyos na mambabatas mula sa Minnesota.

Umamin si Franken sa akusasyon ng sports broadcaster at dating model Leeann Tweeden, na hinalikan siya at hinipuan ng senador habang siya ay natutulog sa isang tour para magbigay ng kasiyahan sa mga sundalo ng Amerika sa Afghanistan noong 2006.

Subalit anim pang kababaihan ang lumutang at nagsabing hinipuan din sila ni Franken kaya sinabihan siya ng Democrats na magbitiw na lang sa Senado.