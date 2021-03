Senador inakusahan gobyerno ni Duterte: DOTr, LTO raket para sa kampanya

INAKUSAHAN ng isang senador na posibleng may kinalaman sa paglikom ng pondo para sa eleksyon ang ilang iregularidad sa Land Transportation Office (LTO) na nasa ilalim ng pamamahala ng Department of Transportation (DOTr).

Sa panayam sa DWIZ noong Sabado sa isang senador, sinabi nitong may sapat na dahilan para paniwalaan ang mga alingasngas sa LTO na lumilikom ng pondo hindi lang noong 2016 election kundi para na rin sa halalan sa 2022.

“Tingin ko ginagamit para may campaign fund. May nag-uutos sa kanila para may campaign fund, lumalabas na ngayon,” paratang ng senador.

Ginawa ng senador ang pahayag kasabay ng pagsabing irerekomenda ng blue ribbon committee na kasuhan ng graft at plunder ang ilang opisyal ng LTO at DOTr na binansagan nitong campaign fundraising centers.

Kinatigan din ng komite na pinamumunuan ng senador ang kahilingan ni Senadora Grace Poe, chair ng Senate public services committee na imbestigahan ang private motor vehicle inspection centers (PMVICs) matapos madiskubre ang iregularidad sa operasyon ng LTO.

Ayon sa senador, may nakita silang ground para kasuhan ng plunder ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng LTO at DOTr matapos ang imbestigasyon hinggil sa iregularidad sa dalawang kontratra sa suplay ng license plate bukod pa sa diumano’y sabwatan sa pag-setup ng monopolyo sa pagbenta ng motorsiklo.

“Plunder ‘yan, papasok sa plunder ang laki ng amounts eh. Nagbayad na agad sila P477 milyon, 10 times na plunder ‘yan,” paratang ng senador.

Matatandaang binira ni Duterte ang nag-aakusang senador at sinabihan ng mga sumusunod: “Sabi niya probinsyano ako, sabagay totoo yan. Pero at least probinsyano ako, may brain stays in my head. ‘Yong utak mo, natutunaw, napupunta diyan sa tiyan mo. You are a fart way from disaster.”

“Para kang penguin mag-maglakad. Eh totoo man, sabihin mo sa kanya. Sabihin mo magkita kami. Sabihin niya sa akin uli ‘yan. Sabi ni Duterte magkita kayo. Sabihin niya ‘yan in front of me.”

“Mahirap maghanap ng tao na honest ngayon. Sa isang libo, buti na lang kung kasali ka diyan sa dalawa.”

Hiningan ng reaksyon ang DOTr sa akusasyon ng senador pero wala pa itong tugon hanggang sa isinusulat ang balitang ito. (Dindo Matining)

