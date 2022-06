Senado tinukuran balik-ROTC

Suportado ni Senador Sherwin Gatchalian ang plano ng susunod na Marcos administration na ibalik ang mandatory Reserve Officers’ Training Corps (ROTC) training sa basic education system ng bansa.

“I actually filed the bill to reinstate ROTC in our basic education system and my belief is that military training gives our students additional skills in terms of, for example, disaster response, in terms of responding to calamities, and also other accidents,” sabi ni Gatchalian.

“We need to give our senior high school students additional skills,” dagdag pa ng chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.

Paliwanag ng senador, ang pagkakaroon ng ROTC training sa lahat ng mga Pilipino na may edad 18 pataas, babae o lalaki ay hindi nanga¬ngahulugan na naghahanda ang Pilipinas sa giyera.

Sakaling maisulong ang plano ito, sinabi ng senador na nararapat lang na idisenyo ang mandatory ROTC sa akademya ng mga estudyante.

Naunang sinabi ni incoming Vice President Sara Duterte-Carpio na umaasa siyang maisasama ang mandatory military training sa priority legislatice agenda ng administrayon ni incoming Preisdent Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. (Dindo Matining)