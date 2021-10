Senado tinakasan ng mga Pharmally exec

Bigo ang Senado na arestuhin ang mga opisyal ng Pharmally Pharmaceutical Corp., na magkapatid na Mohit at Twinkle Dargani, matapos na hindi matagpuan sa kanilang mga condominium unit.

Ayon kay Senate Sergeant-at-Arms retired Maj. Gen. Rene Samonte, lumilitaw na nagtago na umano ang magkapatid na Dargani.

“Hindi sila naaresto or sumuko so far. As of last night, wala sa tatlong condo na mga address nila,” sabi ni Samonte sa kanyang text message sa mga reporter.

“Mukhang in hiding na sila, kaya patuloy naming hahanapin sa mga susunod na araw,” dagdag nito.

Noong Martes ay na-cite for contempt ang dalawa at ipinag-utos ng Senate blue ribbon committee na ikulong sa Senado dahil sa pagtanggi nilang isumite ang dokumentong hinihingi ng komite.

“Na-confirmed naman ng mga condo staff and security na sa kanila nga ang mga condo unit sa BGC at Greenhills pero sarado at walang tao kahapon hanggang gabi,” sabi pa ni Samonte. (Dindo Matining)