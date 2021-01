Senado tatrabahuhin pag-awat sa PhilHealth contribution hike

Inihayag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na plano ng Senado na aprubahan ang panukalang ipapaliban ang dagdag singil sa Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) premium contribution sa Pebrero 14.

Ayon kay Zubiri, prayoridad ng Senado sa pagbubukas ng session sa Enero 18 ang mga panukalang inihain ng mga senador para sa suspensiyon ng PhilHealth contribution hike.

“Once the committee report is done we can finish in plenary within two to three weeks of debate and amendments. I’m looking at passing this hopefully before Valentines to give our people the welcome respite they need during this financially difficult period in their lives,” ani Zubiri sa isang statement.

Subalit nilinaw ni Zubiri na ang pagpapaliban ng dagdag na koleksiyon ay sakop lang ang panahon ng kalimidad at pandemya.

Nauna nang naghain si Zubiri, kasama sina Senador Grace Poe, Joel Villanueva, Nancy Binay, Win Gatchalian at Sonny Angara ng Senate Bill No. 1968 na naglalayong amiyendahan ang Universal Health Act, isang hakbang para suspendihin ang naktakdang dagdag sa kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth. (Dindo Matining)