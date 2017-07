Senado talo sa botohan sa ML extension — Pangilinan

Aminado si Sen. Francis “Kiko” Pangi­linan na talo na sila pagdating sa botohan kaugnay pa rin sa hinihirit ni Pangulong Rodrigo Duterte na limang buwang extension ng Martial Law sa Mindanao.

Tatalakayin ngayong araw sa isang joint session ng Kongreso ang hinihinging Martial Law extension ng Pangulo matapos na magpaso na rin ngayong araw ang 60-araw na pagpapairal nito na siyang pinahintulutan ng Saligang Batas.

Ayon kay Pangilinan, numbers games pa rin naman ang labanan at malinaw namang mayorya ang nasa panig ng administrasyon kung kaya’t hindi na umano nila inaasahan na magkaroon pa ng mahabang debate.

“I don’t think the debate will be too lengthy. This is in the end a numbers games and the number are overwhelmingly in their favor,” ayon pa kay Pangilinan.

Ang nais lamang umano nilang malaman at ma­bigyan ng liwanag ay ang mga basehan ng extension na siyang magiging bata­yan ng kanilang pagboto.

Samantala, nagbanta naman si House Majority Leader Rodolfo Fariñas sa mga senador laban sa separate voting sa hiling na pagpapalawig ng Martial Law sa Mindanao.

Hindi na umano dapat pagdebatehan ang paraan ng botohan dahil malinaw naman sa Konstitusyon na dapat idaan ito sa joint vote ng Kamara at Senado.

Paliwanag ni Fariñas na kung igigiit ng Senado ang hiwalay na botohan ay maaring magkaroon ng deadlock dahil posible nila itong kuwestiyunin pa sa Korte Suprema.