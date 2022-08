Senado sisilipin P13B expired COVID bakuna

Nangako si Senador Risa Hontiveros na kanyang itutulak ang imbestigasyon ng Senado sa tinatayang P5 hanggang P13 bilyong halaga ng mga expired na COVID-19 bakuna.

“Tuloy ang imbestigasyon kahit papalitan ang mga mapapanis na bakuna. May nagpabaya kaya kailangan may managot,” sabi ni Hontiveros sa kanyang text message sa mga reporter.

“Inaksaya nito hindi lamang pera, pero pati oras at resources ng ating national vaccination program. Those responsible for the wastage can’t just rely on COVAX to clean up their mess,” dagdag pa niya.

Ayon kay Hontiveros, kailangang papanagutin ang mga taong nagsayang sa Covid-19 vaccines.

“Pagdating sa pag-update ng Vaccination Program Act, maaari nating idagdag ang pananagutan ng sinomang magsasayang ng mga bakuna. Sa ngayon, may parusa na under RA 11525 ang pamemeke ng vaccine cards. Puwedeng idagdag sa portion na ito ang pag-aaksaya ng mga bakuna,” sabi pa ng mambabatas. (Dindo Matining)