Senado semi-lockdown, oras ng sesyon binago

Pansamantalang isinara ang dalawang pasilidad sa gusali ng Senado matapos magpositibo sa COVID-19 ang tatlong empleyado ng in-house caterer kamakailan.

Sinabi ni Senate President Vicente `Tito’ Sotto III na mas paiigtingin pa ang health protocol at paikliin din ang oras para sa plenary session.

“We will remain in semi lockdown. Will most probably end sessions by 6pm. Health protocols will be stricter,” pahayag ni Sotto sa mga reporter.

Pero kahit naka-semi lockdown, sinabi ni Sotto na pupunta pa rin siya sa plenaryo para mag-preside ng sesyon kahit na hindi `physically present’ ang ibang senador. (Dindo Matining)