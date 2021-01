Senado pinapaindak sa Cha-cha ng Kamara

Apela ni House committee on constitutional amendments chair Rep. Alfredo Garbin sa Senado na maging bukas sa usapin ng Charge Change (Cha-cha) partikular ang isinusulong ng Kamara na nakatutok sa ‘restrictive economic provision’ ng saligang batas.

Naniniwala si Garbin na ang supporta ng Senado ay mahalaga para magtagumpay ang Cha-cha kayat hinihikayat umano nila na maging bukas ang senado sa Cha-cha.

“For the first time in the 33-year history of our Constitution, we in the House see that economic Cha-cha can succeed, if only our counterparts in the Senate will keep an open mind on it and agree to consider relevant proposals from us and from their own colleagues,” ayon kay Garbin.

Una nang siniguro ni Garbin na sesentro lamang ang Cha-cha sa restrictive economic provision’ ng Saligang Batas base sa direktiba ni Speaker Lord Allan Velasco at itoy malaking ito sa pag-usad ng ekonomiya ng bansa Na bahagi pa rin ng tugon mula sa epekto ng pandemiya. (Eralyn Prado)