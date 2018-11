Senado napakiusapan sa 2019 budget

PIPILITING tapusin ng Senado ang pagtalakay sa panukalang 2019 national budget bago ang Christmas break.

Ito ang panibagong pahayag ni Senate Majority Leader Migz Zubiri kasunod ng pakikipagpulong ni Budget Secretary Benjamin Diokno kung saan nakiusap aniya ang Malacañang at mga ahensya ng pamahalaan para agad na nilang aprubahan ang budget.

“There’s an appeal from Malacañang and all agencies if we can approve the budget before January 1 of 2019. So ang plano naming ang counter proposal naming is to work double time,” saad ni Zubiri.

Ayon kay Zubiri, kung papa­yag ang lahat ng mga kasamahan nito, sisimulan na nila ang pagtalakay sa panukala sa Disyembre 4, alas-10:00 nang umaga at ipagpapatuloy ang deliberasyon hanggang Disyem­bre 11.

Target aniya nilang ipasa sa third and final reading ang panukalang budget sa Disyembre 12 hanggang Disyembre 13 para sa ratification habang paiikliin nila sa isang araw na lamang ang bicameral conference committee meeting.