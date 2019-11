Senado naguguluhan sa vape ban

PINALILINAW ni Se­nate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa Malacañang ang utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipagbawal ang paggamit ng mga vaping product upang makapagdesisyon ang Senado kung ire-regu­late o tuluyang nang ipababawal ang paggamit nito.

“Gusto namin malaman, gusto namin makipag-usap kay Presidente kung ano ba talaga ang gusto niya. Kasi kung outright ban ang gusto niya, kaila­ngan meron din tayong batas,” pahayag ni Zubiri sa panayam sa dzBB kahapon.

“Sinabi rin ng Pa­ngulo sa isang interview na mag-vaping na lang sa loob ng kanilang mga bahay.

So we need to know that. If it’s allowed within the premi­ses of the home, ibig sabihin regulation lang siya,” dagdag nito.

Sabi ni Zubiri, kung nais umano ni Duterte na i-ban na ang va­ping, dapat napa-specify umano ito sa batas.

“At tama si Senator Lacson—in a way, maganda na may exe­cutive order ang Pa­ngulo para sa ganu’n ay meron tayong basehan, lalo na sa PNP (Philippine National Police), sa kanilang apprehension at confiscating of these goods,” dagdag nito. (Dindo Matining)