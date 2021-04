Senado, mga economic manager banggaan sa pork import

Handa si Pangulong Rodrigo Duterte na bawiin ang Executive Order na nagbabawas sa taripa sa importasyon ng karne ng baboy kapag umayos na ang supply mula sa local na magbababoy.

Ito ang inihayag ng Pangulo sa kanyang ‘Talk to the People’ nitong Lunes bilang tugon sa panawagan ng mga senador na bawiin nito ang inisyung EO.

Sinabi ng Pangulo na naiintindihan nito ang sentimyento ng mga senador dahil dapat na protektahan ang domestic supply ng karne ng baboy.

“I can understand from where the senators come from. There is also the domestic supply which they intend to protect and they are vehement about it because I think that — I think that they think that they are right,” anang Pangulo.

Pero sinabi ng Presidente na kailangan ding pakinggan nito ang kanyang economic managers na pumabor sa EO No. 128 para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng karne ng baboy.

“Kung medyo malakas na ‘yong domestic market and there is a movement, madali lang naman eh. We can always withdraw the EO that I signed. Just a temporary measure really to bring down the prices, but the senators see it in a different light,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping)