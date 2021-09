Senado may testigo! DBM-Pharmally deal sinindikato – Lacson

Binunyag ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson na may sindikato sa likod ng Pharmally Pharmaceutical Corp., ang kompanyang nakakuha ng bilyong halaga ng kontrata sa gobyerno para sa pagbili ng medical supply para sa mga health worker.

Ayon kay Lacson, isang witness ang nagpahayag ng kagustuhanang humarap sa pagdinig ng Senate blue ribbon committee sa kontroberisyal na pagbili ng diumano’y “overpriced” na personal protective equipment, mga face mask at face shield na ginawa ng Department of Budget and Management-Procurement Service (DBM-PS) sa ngalan ng Department of Health (DOH).

“Definitely, merong syndicate. Or apparently, sabihin natin, meron talagang sindikatong involved. You’ll be surprised, we are working on something that could further open up itong kaso ng Pharmally,” pahayag ni Lacson sa panayam sa ANC.

Sa paglutang ng testigo sa Senado, umaasa si Lacson na mabubunyag ang posibleng link ng Pharmally sa DBM-PS at DOH.

“We hope so. We haven’t talked to the person yet. But he already manifested his intention to fully cooperate,” sabi ni Lacson.

Bukod dito, umaasa rin ang senador na ang koneksiyong ito ay mag-uugnay sa sindikato sa likod ng ‘government deal’ na kinukuwestiyon ng Senado.

“I hope pagka nag-testify ‘yong sinasabi ko, mag-o-open up lahat, maraming mabubuksan dito,” ani Lacson.

“I just hope the chairman of the Blue Ribbon committee as well as my colleagues will still continue with this investigation. That’s all I can say right now, we’re just waiting for some developments. I hope this can open up a whole lot of information,” pagpapatuloy pa nito. (Dindo Matining)