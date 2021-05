Senado may hirit sa imported pork

Nagprisinta ang Senado ng panibagong panukala sa gobyerno para maresolba ang isyu sa imported baboy, ayon kay Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III.

Hindi naman binanggit ni Sotto ang laman ng bagong proposal dahil ayaw niyang pangunahan ang Department of Finance (DOF).

“As soon as I have a word from him [Finance Secretary Carlos Dominguez III], I’ll announce,” pahayag ni Sotto sa kanyang text message.

Noong Lunes, sinabi ni Sotto na nagkasundo na ang Senado kaugnay ng bago nilang panukala na isusumite kay Finance Secretary Carlos Dominguez.

Nauna nang kinumpirma ni Sotto na may ‘backchannel talks’ kay Dominguez matapos ang suhestiyon ni Senador Cynthia Villar na kailangang magkaroon ng kompromiso sa halip na pagtalunan sa publiko ang bagong importation policy sa pork product.

Bukod sa pagbawas sa tariff rates sa imported na baboy, itinutulak din ng gobyerno na itaas ang imported pork sa 400,000 metric tons mula sa kasalukuyang 54,000 metric tons. (Dindo Matining)