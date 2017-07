Senado may diskriminasyon sa elevator

Sa pangambang baka madumihan ang elevator na ginagamit ng mga senador at congressmen, pinagbawalan ng isang opisyal ng Senado ang mga janitor at waiter na sumakay sa elevator na nakalaan para sa mga mambabatas.

Base sa memorandum na nilagdaan ni Senate Secretary Lutgardo Barbo, pinagbawal din nito na sumakay sa VIP elevator ang mga empleyado ng Senado at mga bisita.

“Senate employees and guests cannot demand or insist to use such elevator when circumstances require that access be restricted to ensure that the elevator is secure and clean for use of the members of Congress,” tagubilin ni Barbo.

Binawalan din ni Barbo ang mga janitor at waiter na sumakay ng elevator 2 dahil nakareserba lang ito sa mga opisyal at empleyado ng Senado, gayundin sa mga bumibisita sa kapulungan.

“ELEVATOR NO. 3 (cargo elevator ) – for personnel of Senate service provider (e.g. janitors, waiters) and transport of furniture, supplies and equipment,” ayon sa memorandum.

Ang nasabing regulasyon ay ipinairal noong Hulyo 3, 2017 subalit hindi pa ipinapaskil sa tatlong elevator ng Senado.

Ilang empleyado ang agad na umangal sa nasabing kautusan dahil parang lalong naaapi umano rito ang mga nasa ibaba ng ating lipunan.

“Discrimination `yan eh,” katuwiran pa ng empleyado na ayaw magpabanggit ng pangalan.

Noong 2014, naging mainit na paksa sa social media ang ginawang pagbabawal ng management ng Icon Residences, isang luxury condominium sa Bonifacio Global City sa Taguig, sa mga maid na sumakay sa regular elevator na ginagamit ng mga tenant ng condominium.