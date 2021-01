Senado layasan ‘pag binastos

BINIGYAN ng go signal ni Pangulong Rodrigo Duterte si vaccine czar Secretary Carlito Galvez na dumalo sa patuloy na imbestigasyon ng Senado kaugnay sa isyu ng bibilhing bakuna ng gobyerno.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na nagsabi si Galvez sa Presidente na puwede niyang hindi daluhan ang senate hearing para maipagpatuloy ang negosasyon sa vaccine manufacturers.

Pero sinabi aniya ng Pangulo na dumalo ito at sagutin ang mga tanong sa kanya ng mga senador.

Pero kapag aniya hindi na maging maayos ang mga pagtatanong ay iwanan ang pagdinig at susunduin ito kapag ipaaaresto ito.

“In fairness to the President, his answer was “no, go to the Senate , continue answering questions and if they become abusive to you verbally, just stand up and leave,” ani Roque.

Bukod kay Galvez ay pinayagan din ni Pangulong Duterte si Health Secretary Francisco Duque na dumalo sa Senate hearing sa Biyernes at sundin ang utos nito sakaling mag-iba ang tono ng gagawing pagtatanong sa mga ito.

“So secretary Galvez and Duque will be there but with the instruction that if anyone becomes verbally abusive to them, they have the license to stand up and leave,” dagdag ni Roque.

Dahil sa pagdalo Senate hearing, sinabi ni Galvez kay Duterte na nawala sa kanya ang dalawang linggong panahon sa negosasyon sa vaccine manufacturers at nangangamba ito na maubusan ng supply ng COVID vaccines kapag patuloy na maaabala dahil sa imbestigasyon ng Senado. (Aileen Taliping)