Senado, labu-labo sa death penalty

Iginiit ni Senate Majority Leader Vicente “Tito” Sotto III na buhay pa ang death penalty bill sa Senado, taliwas sa pahayag ng mga taga-oposisyon na wala itong pag-asang umusad sa Mataas na Kapulungan ng Kongreso.

Binanggit ito ni Sotto bilang reaksyon sa pahayag ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nitong Miyerkules na aabot sa 13 ang senador na kontra sa panukala kung kaya’t itinuturing niyang patay na ang death penalty bill.

Sa sariling interpretasyon ni Sotto, iginiit nito na hindi pa pinagdedebatihan sa plenaryo ng Senado ang panukala kung kaya’t wala pang basehan ang kuwenta ni Drilon na aabot sa 13 ang senador na bibitay sa panukala.

“He is not Nostradamus, neither am I. Let’s wait for the debates before saying so,” ani Sotto.

Tiniyak ni Drilon na ang anim na miyembro ng minorya at boboto kontra sa panukala. Bukod kay Drilon, ang iba pang miyembro ng minorya ay sina Sens. Francis Pangilinan, Bam Aquino, Leila de Lima, Antonio Trillanes IV at Risa Hontiveros.

May anim naman na miyembro ng mayorya ang naglabas na ng kartada kontra sa death penalty. Ito ay sina Sens. Richard Gordon at Migz Zubiri na nakatali ang desisyon kontra sa panukala dahil sa pagiging chairman at vice-chairman ng Philippine Red Cross.

Si Senate President Pro-Tempore Ralph Recto, may kasunduan na sa asawa nitong si Batangas Rep. Vilma Santos-Recto kontra sa panukala, habang sina Sens. Grace Poe, Francis Escudero at Nancy Binay ay nagpahayag na hindi rin sila pabor sa pagbabalik ng parusang kamatayan.

Sa kabila nito, kumpiyansa Senador Sotto na maaari pang magbago ang isip ng ibang senador kapag nalinawan sa debate lalo na kung ipapasok lamang ang parusang death penalty kung ito ay para sa mga nahatulan sa kasong high-level drug trafficking.