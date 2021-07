Senado kinalampag ni cong sa Cha-cha

Suportado ng isang mambabats ang panawagan ng Task Force on Constitutional Reform sa Senado na aksiyonan ang panukalang Charter change para sa mga probisyong may kinalaman sa ekonomiya bago pa magsimula ang paghahain ng certificate of candidacy.

Ayon kay Ako Bicol party-list Rep. Alfredo Garbin, chairperson ng House committee on constitutional amendments, kailangang maipasa ang panukala upang maihabol ang plebisito para dito kasabay ng halalan sa 2022.

Pasado na sa Kamara ang Cha-cha na nakapaloob sa Resolution of Both Houses No. 2 na kung saan nakatuon lamang ang pag-amiyenda sa mga “restrictive economic provision” ng 1987 Constitution. (Eralyn Prado)