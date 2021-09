Senado inindiyan ng Pharmally exec na kumanta sa scam

HINDI dumalo sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa diumano’y overpriced COVID-19 supply si Krizle Grace Mago, ang Pharmally Pharmaceutical Corp. employee, na nauna nang umaming binago ang expiration date ng mga face shield na binili sa kanila ng gobyerno.

“She is not here. Yes, sir. She’s missing, neither has she emailed the blue ribbon that she was going to attend,” ayon kay Atty. Noel Quimbo, director general ng Senate blue ribbon committee.

“Our resource persons are requested to email us beforehand so that we can provide them the link [to the virtual hearing]. Neither has she emailed us,” dagdag nito.

Agad namang hiniling ng komite sa Office of the Sergeant-at-Arms para hanapin ang kina­roroonan ni Mago na missing in action sa imbestigasyon.

Tinanong din ng mga senador si Pharmally corporate treasurer at secretary Mohit Dargani at sinabing hindi niya alam ang kinaroroonan. Ani­ya, huli umano niyang nakausap si Mago noong Sabado ng umaga, isang araw matapos siyang tumestigo sa Senado.

Sa pagdinig ng Senado noong nagdaang Biyernes, inamin ni Mago na binago niya ang ‘substandard’ na face shield sa utos ni Dargani na pinabulaan nito.

Ang mga substandard na face shield ay ni-repack at dinala ng Pharmally sa Department of Health. (Dindo Mati­ning)