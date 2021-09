Senado ginisa DILG, DOH sa sablay na contact tracing

Nababahala si Senador Nancy Binay sa kawalan ng pondo para sa cash aid o “ayuda” at contract tracing sa ilalim ng panukalang P5 trillion national budget sa 2022.

Sa pagdinig ng Senate committee on finance, sinabi ni Binay na dapat nagpokus ang Department of Interior and Local Government (DILG) sa contact tracing bilang paraan para epektibong mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

“Ang mindset when the budget was made, there would still be COVID next year. Bakit walang nagtanong sa DILG? Bakit walang budget for contact tracing?” tanong ni Binay.

Sabi ni Binay, naiintindihan niya ang malaking hamon sa kasalukuyang sitwasyon ng pandemya subalit mahalaga aniya na palakasin pa ang contact tracing lalo ngayong tumataas ang mga kaso sanhi ng mga COVID variant.

Dagdag pa ng senador na hindi niya matanggap na walang “systematic plans” ang DILG at Department of Health (DOH) para sa contact tracing.

“Wala bang nakaisip sa kanila na importanteng elemento yun at kailangan bigyan ng allocation? Kaya di nakapagtataka kung bakit after more than a year, pagdating sa testing at contact tracing, kulelat pa rin tayo,” sabi ni Binay. (Dindo Matining)