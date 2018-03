Senado ‘di magpapagamit sa electoral protest

TINIYAK ni Senador Francis ‘Chiz’ Escudero na hindi nila hahayaang magamit sa anumang electoral protest ang ka­nilang isasagawang im­­bes­tigasyon hinggil sa mga sinasabing iregularidad sa May 2016 elections.

Nanindigan si Escudero, chairman ng Joint Congressional Oversight Committee (JCOC) on Automated Election System na hindi nila papayagang makaimpluwensiya o makapaapekto ang ka­nilang mga pagdinig sa mga naka-pending na kaso sa Presidential at Senate Electoral Tribunals.

Hindi rin anya nila hahayaan na magamit ng mga partidong sangkot sa mga protesta ang kanilang proseso.

“I won’t allow our hearings to influence/affect the pending cases before the SET & PET… nor will I allow any of the interested parties thereto to take advantage of the proceedings,” saad ni Escudero.

Hinikayat naman ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson ang Comelec na ikonsidera na ang pagkuha ng ibang supplier o contractor para sa mga Vote Counting Machines (VCM) dahil hindi anya ito ang unang pagkaka­taon na nakuwestiyon ang integridad ng Smartmatic.