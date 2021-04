Senado binitin ni Esperon sa sibak Parlade

Mananatili sa posisyon sina Lieutenant General Antonio Parlade at Undersecretary Lorraine Badoy sa anti-insurgency task force, ayon kay National Security Adviser Hermogenes Esperon sa likod ng kaliwa’t kanang mga batikos na ibinabato sa dalawa.

Sinabi ni Esperon na ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) ay magsasagawa pa ng review kaugnay sa naging pahayag ng mga mambabatas laban sa dalawang opisyal.

“Yes for now General Parlade and Usec. Badoy remain in their positions, but we will have a review within the week. We will see the options available to us. We are not insensitive to the sentiments of our supporters in Congress. We will look into that,” sinabi ni Esperon.

Nitong Martes, uma­bot sa 15 senador ang naghain ng isang reso­lusyon na bumabatikos kay NTF-ELCAC spokesperson Parlade dahil sa “stupid” remark na sinabi laban sa Senado.

Naunang sinabi ng ilang senador na mainam na mag-defund na lang ang NTF-ELCAC o alisan ng pondo dahil sa “red-tagging” ng community pantry initia­tors, na nagbibigay ng libreng pagkain sa mga matinding tinatamaan ng pandemya na dulot ng COVID-19 lockdown. (Kiko Cueto)