Senado babalatan scam sa online pautang

Pinasisiyasat ni Senador Sherwin Gatchalian ang mga naglipanang loan shark at online lending scheme ng mga kompanyang hindi sakop ng regulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) at Securities and Exchange Commission (SEC).

Layon ng hakbang na pag-aralan ang mga posibleng panukalang batas na magpapaigting sa mga polisiyang ipinatutupad ng mga ahensya ng gobyerno.

Ang kakulangang ito, ayon kay Gatchalian, ang maaaring dahilan ng pagdami ng online cash loan service ng mga kompanyang hindi lisensiyadong magpautang, dagdag ng senador.

Sabi pa nito, dapat paulit-ulit na ipanawagan ng BSP sa publiko na huwag makipagtransaksyon sa mga ganitong klaseng pagpapautang.

“Dahil sa marahas na pamamaraan nila ng paniningil, may mga biktimang nabalitang nag-suicide at marami na rin umano ang nakararanas ng death threats,” ayon kay Gatchalian, vice chairperson ng Senate committee on banks, financial institutions and currencies.

Sabi pa ni Gatchalian, patuloy na dinadagsa ng reklamo ang kanyang opisina ng mga biktima ng mga online lending companies at lending apps at karamihan sa kanila ay nakaranas ng matinding pananakot, bantang pananakit at panghihiya mula sa mga debt collectors.(Dindo Matining)