Senado atat nang gisahin si Duque

Atat na atat nang gisahin ni Senate Minority Leader Franklin Drilon si Health Secretary Francisco Duque sa susunod na pagdinig ng Senado kaugnay ng papel nito sa diumanoy iregularidad sa Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth).

“Unang-una, ano ba ang ginawa niya? Ang PhilHealth ay nasa ilalim ng DoH. Siya ang chairman ng PhilHealth,” pahayag ni Drilon sa panayam sa radyo.

“Matagal na ang anomaly. Ano ba ang hakbang na ginawa niya para mabawasan man kung hindi man mapigil? Galit na ang taumbayan,” dagdag pa nito.

Nauna nang sinabi ni Duque na dadalo siya sa ikatlong apgdinig ng Senate Committee of the Whole sa Martes, sa gitna ng pagkuwestiyon ng ilang senador hinggil sa pananahimik nito sa isyu sa PhilHealth.

“Ito ay para sa health sector. Ang laki ng pera na inilalagay ngunit ang serbisyo na ibinibigay ay kulang,” sambit pa ni Drilon.

Si Duque ay PhilHealth President mula sa 2001 hanggang 2005 at sa panahon ng administrasyong Arroyo at naging DOH Secretary din mula 2005 hanggang 2009.

Siya ang chairman ng Civil Service Commission (CSC) at miyembro ng PhilHealth board mula sa 2010 hanggang 2015 at naging DOH Secretary matapos italaga sa puwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa ilalim ng kaniyang ldierato ay nadiskubre ng Commission on Audit (COA) ang ilang kuwestiyonableng project ng PHilHealth na nagtulak sa Senado para imbestigahan ang mga anomalya.

Sa pagdinig ng Senate Committee of the Whole, nadiskubre ng mga senador kung paano napulitika at inabuso ang Interim Reimbursement Mechanism (IRM) scheme ng PhilHealth.

Ang IRM ay cash advance program na ibinigay para sa mga ospital at clinic na direktang tinamaan ng COVID-19 pandemic.

Naging ugat ng katiwalian ang IRM kaya hiniling nga mga senador na ipatigil ito.

Noong Biyernes ay sinuspinde ng PhilHealth ang pagpapatupad nito. (Dindo Matining)