Senado atat na sa e-sabong suspensiyon

Pinadala na ng Senado sa Malacañang at Philippine Amusement and Gaming Corp. (Pagcor ) para sa kanilang approval sa resolusyon na humihiling na suspendihin ang e-sabong o online cockfighting operation sa bansa.

Ayon kay Senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa, chairman ng Senate committee on public and dangerous drugs, hihintayin na lang nila ang sagot ng Malacañang at Pagcor sa kanilang kahilingan.

“Yes, we are waiting for their appropriate actions, kung anong tugon nila doon sa amin,” pahayag ni Dela Rosa sa panayam sa CNN Philippines.

May impresyon umano siya na susuportahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang resolusyon matapos makausap nitong nagdaang linggo.

“We were talking in Bisaya, I told him about the resolution being prepared by the Senate and he said ‘sige sige’, that means agreement or approval as far as I’m concerned,” sabi pa ni Dela Rosa.

Umaasa itong makakakuha sila paborableng sagot nang sa gayon ay mapigilan ang posibleng pagdagdag na kaso ng mga nawawalang mga sabungero.

Hanggang ngayon, blangko pa rin ang pulisya sa kinaroroonan ng nawawalang 31 sabungero. (Dindo Matining)