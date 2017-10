Senado apektado ng impeachment

Mapaparalisa ang trabaho ng Senado kapag inakyat na sa kanila ang impeachment complaint laban kay Commission on Elections (Comelec) Chairman Juan Andres Bautista sa pagbabalik ng sesyon sa Nobyembre.

Ayon kay Senador Panfilo Lacson, mas mahirap pa kapag sumabay ang impeachment case laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno at ang napipintong reklamo kay Ombudsman Conchita Carpio-Morales.

“First with Bautista, crippled na ang Senate. Wala na kaming magagawa. ‘Pag nagkasabay-sabay sa Senate wala nang mapasang bills. Pati budget, tax reform package matatamaan,” sabi ni Lacson.

Nagtataka naman si Lacson kung bakit kaila­ngang magsumite ni Bautista ng kanyang resignation kay Pangulong Rodrigo Duterte gayung isang constitutional body ang Comelec.

“I think the proper way to do it is to submit his re­signation to the Comelec en banc,” pahayag ni Lacson.

Pinuna rin ng senador ang pagmamadali ng Kamara na maisulong ang impeachment kay Bautista.

“Minadali ng HOR (House of Representatives) ‘yung impeachment, overturning even the justice committee recommendation. Mukhang may dyna­mics, mukhang may usapan sila.

That’s constitutional because it’s more than 1/3. But ako kung ako mag-analyze, may nangyari in between mukhang may kasunduan si Chairman Bautista and HOR leadership,” dagdag ni Lacson.