Senado alangan sa haba ng ML extension

Aprub sa mga senador ang hirit ni Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin ang martial law sa Mindanao, pero alangan umano kung tatanggapin ang haba ng itatagal ng batas militar.

Ito ang posisyon ng karamihan sa mga senador matapos mapakinggan ang briefing ng mga security officials kaugnay sa kasalukuyang sitwasyon sa Mindanao partikular sa Marawi City.

Aminado si Senate Minority leader Franklin Drilon na nakikita niya ang pangangailangan ng pagpapalawig ng martial law ngunit ang kuwestiyonable ay ang haba ng pagpapairal nito.

“We are in general, in support of the extension of martial law, what we debate on the length of the extension and the coverage. That is where the debate is,” ani Drilon.

Si Senador Grace Poe naman bagama’t suportado ang pagpapalawig ng martial law ay nakulangan sa paliwanag ng mga security officials kung bakit kailangan ng mahabang extension ng martial law.

“Marami pang kulang na hinihingi naming dalhin at ipresenta nila sa sa joint session namin Sabado para maging malinaw kung kailangan ba talaga hanggang Disyembre,” ayon kay senadora.

Sa panig naman ni Senador Joel Villaneva: “Mukhang majority would agree that we need to extend but the period would be debated upon more tediously.”

Kung si Senador Juan Miguel Zuburi na taga Mindanao ang tatanungin, gugustuhin umano niyang anim na buwan ang extension ng martial law upang mag tuloy-tuloy ang rehabiltasyon sa rehiyon.

“Sixty days para bitin, parang babalik si Presidente sa amin at hiihngi ng extension . My suggestion was six months. Kung gusto natin marebuild agad, kailangan natin proteksiyon yung area,” ayon kay Zuburi.

Suportado rin ni Senador Richard Gordon ang pagpapalawig ng martial law, pero dapat sa loob lamang umano ng 60-days.