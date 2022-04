Sen Go sinaklolohan mga nasunugan sa Maynila

Personal na nagsadya si Senator Christopher “Bong” Go sa Sta. Cruz, Manila upang alamin ang sitwasyon ng mga pamilyang naapektuhan ng sunog nakaraang linggo at nagkaloob ng tulong, kasabay ang pagtiyak sa mga mamamayan na nananatiling committed ang pamahalaan na tulungan ang mga nangangailangang komunidad sa gitna ng COVID-19 pandemic at iba pang crisis situations.

“Mga kababayan ko, huwag ho kayong mawalan ng pag-asa at magtulungan lang ho tayo. Alam kong nasa gitna pa tayo ng krisis ngayon at nasunugan pa kayo” ayon kay Go. “Ang gamit po ay nabibili, ang pera po ay kikitain, subalit yung perang kikitain ay hindi nabibili ang buhay. Kaya magsipag lang tayo, kikitain natin yan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, ang importante ay buhay po tayo at walang nasaktan.”

Pinangunahan din ng senador ang isang distribution activity sa Cecilio Apostol Elementary School kung saan namigay sila ng mga pagkain, damit, grocery packs, mga bitamina, at masks sa may 161 tahanan, na binubuo ng 574 indibidwal na naapektuhan ng sunog, gayundin ng mga bagong pares ng sapatos, bisikleta, relo at computer tablets para sa ilang piling recipients.

Bilang bahagi ng response efforts ng pamahalaan, namigay naman ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) ng hiwalay na tulong pinansiyal sa bawat apektadong pamilya habang hinikayat ng National Housing Authority ang mga apektadong pamilya na mag-aplay para sa housing assistance upang muling maitayo ang kanilang mga tahanan.

Panghuli ay nagkaloob ang Department of Trade and Industry (DTI) ng livelihood support sa mga kuwalipikadong recipients sa pamamagitan ng kanilang Pangkabuhayan sa Pagbangon at Ginhawa Livelihood Program.

Samantala, nag-alok naman si Sen. Go ng tulong sa mga residente na nagnanais na magsimulang muli sa kani-kanilang lalawigan at hinikayat ang mga ito na mag-aplay sa Balik Probinsya, Bagong Pag-asa program ng pamahalaan.

“Sino gustong umuwi ng probinsiya sa inyo? Meron tayong programang Balik Probinsya, Bagong Pag-asa. Itong programang ito, walang pilitan. Kung sino lang po ang gusto magbalik probinsiya at magbagong buhay doon, bibigyan kayo ng livelihood, pamasahe, o kung meron pong housing sa lugar ninyo ay bibigyan din kayo ng murang pabahay.”

Tiniyak rin ng senador sa mga ito na patuloy na pinaghuhusay at pinalalakas ng pamahalaan a ng kanilang fire response capabilities, lalo na pagkatapos ng enactment ng Republic Act No. 11589, o The Bureau of Fire Protection Modernization Act of 2021, noong Setyembre, na iniakda mismo niya.

Sinamantala rin niya ang pagkakataon na hikayatin ang bawat eligible family member na makilahok sa national vaccination program upang mapalakas ang kanilang proteksiyon laban sa COVID-19 at patuloy na sumunod sa health protocols.