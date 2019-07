Sen Bato papapugot ng ulo

Ipapapugot ni Senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa ang kanyang ulo kung mapatunayan na ‘state sponsored’ ang sinasabing pagkamatay ng mahigit 22 libong katao sa war on drugs ng pamahalaan.

“I will let my head cut off if this is state-sponsored. Come here and cut my head off if this is state-sponsored yung alleged EJKs. You can come down and cut my head if this is state-sponsored. Tapos ang usapan,” ito ang pahayag ni dela Rosa sa isang press conference sa ikalawang anibersaryo ng Drug Enforcement Group (DEG) sa Camp Crame kahapon kung saan siya ang guest of honor.

Ang pahayag ni dela Rosa, na dati ring Philippine National Police chief, ay kaugnay ng pagkakapasa ng resolusyon ng United Nations Human Rights Council na pinaiimbestigahan ang mga namatay sa war on drugs ng administrasyong Duterte.

Hamon ni dela Rosa sa UN, pumunta sila sa Pilipinas at hanapin ang lahat ng sinasabing 22,000 biktima umano ng extrajudicial killing.

Giit pa ng senador na mali ang impormasyon na nakarating sa UN dahil mahigit 6,000 lang ang mga namatay na mga drug suspect matapos manlaban ang mga ito sa mga pulis.

“Sige hanapin niyo yung 22k na yan. Isa-isahin natin imbestigahan kung makita n’yo yan, magpasa­lamat pa ako sa inyo. I challenge them: you produce these 22k cases including yung mga taong nagbigay sa inyo ng impormasyon, yung mga taong nagmislead sa inyo with these numbers,” saad pa ni dela Rosa.

Isinama pa aniya sa 22,000 bilang ng UN pati ang mga namatay sa atake sa puso, na hindi makatuwiran. Para mapatunayan na mali ang alegasyon ng UN, welcome sila na pumunta dito at imbestigahan ang sinasabing bilang ng mga namatay. ­(Edwin Balasa)