Sen. Angara na-pressure kay Pangulong Duterte

Bagamat idinaan sa pagbibiro ni Pangulong Rodrigo Duterte, ramdam ni Sen. Sonny Angara na may halong banta ang mensahe ng Pangulo kapag hindi ipinasa ang isinusulong na tax reform program ng pamahalaan.

Ito ang reaksyon ni Angara matapos siyang pagdiskitahan ni Pangulong Duterte sa ikalawa nitong State Of the Nation Address (SONA) nitong Lunes kung bakit hindi siya pumalakpak nang iginiit nito sa Senado na ipasa “in full” ang tax reform package.

“Ayaw man magpalakpak, ah. Pati si ano wala. They are not clapping. Si Angara ayaw din mag-clap. Bantay ka lang sa eleksyon, tignan mo,”bahagi ng litanya ng Pangulo.

Naniniwala si Angara na nagbibiro lamang si Duterte nang tukuyin nito ang nalalapit na halalan. Tatakbo ng re-eleksyon sa 2019 si Angara at posibleng tumakbo ito sa tiket ng administrasyon.

“Baka if we don’t pass it in full, maybe we won’t be in the good graces of this administration. It is what it is,” hula ng senador sa binitawang mensahe ng Pangulo.

Kahit pabiro ang ginawa ng Pangulo, inamin ng senador ang pressure sa kanya bilang chairman ng Senate committee on ways and means na naatasang humawak sa pagpapatibay sa tax reform package na nakasalang sa Senado.

“…a little bit (pressured) because it is a priority measure. We must learn to interact with the Executive branch to come up with a bill that is pro-people,” pag-amin ng senador.

Nauna rito nagbabala si Sen. Antonio Trillanes IV na mag-aalburuto ang taumbayan kapag ipinasa ang tax reform package ng gobyerno dahil tataas ang excise tax sa produktong petrolyo, mga bagong sasakyan, softdrinks, gatas, kape at tatanggalin ng ilang exemptions sa Value Added Tax (VAT).

Noong Arroyo administration, natalo sa re-eleksyon si Sen. Ralph Recto matapos nitong ipasa ang Expanded Value Added Tax (EVAT) na nagresulta ng taas-presyo sa mga pangunahing bilihin.