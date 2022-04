‘Selfie while crying’ Jake best actor sa hiwalayan kay Kylie

Pang-best actor raw ang acting na pinakita ni Jake Cuenca sa kanyang Instagram story.

Waging-wagi nga raw ito, at dapat na raw sumuko pa ang ibang artista, dahil super husay nga raw ni Jake.

Well, may kinalaman `yon sa selfie na pinost ni Jake sa kanyang IG story, na umiiyak nga siya, kasabay ang pag-anunsiyo na hiwalay na sila ni Kylie Verzosa.

May mga nagkantiyaw nga kay Jake, na pati ba naman sa pagbibigay ng mensahe tungkol sa breakup, dinaan pa sa acting.

“Crying and taking selfie are for girls.”

“Kailangan ba talaga may ebidensiya na sadboi ka?”

“Artistang-artista oh.”

“Wag mo naman dahiman ang vicks. Hahahaha.”

“Artist aka talaga boi. Sadboi yarn.”

“Uso talaga ang mag-selfie habang umiiyak. Hahahaha.”

“Ganern, selfie pa more while crying.”

Pero siyempre, nandiyan pa rin naman ang mga concern at naiintindihan ang sitwasyon ng aktor.

“Men have emotions too.”

“So heartbreaking. Ramdam ko ang pain.”

“Tao pa rin si Jake, may pakiramdam, nasasaktan.”

“Sobrang mahal niya si Kylie kaya ganyan siya, totoong nagmahal siya, kaya umiiyak siya.”

“Pag babae ang umiiyak, okey lang sa lahat. Pag lalake, bawal ba magpakita ng nararamdamang sakit?”

Kaloka ang mga marites, marisol, ang daming ambag, di ba?

Mana kay Cara:

Ashley Subijano matunog sa Miss World PH

Pasok nga sa Miss World Philippines 2022 ang anak ni Miss World Philippines 1994 Cara Subijano, si Ashley Subijano.

May pressure nga agad kay Ashley, dahil ang tanong agad ng mga netizen, masungkit kaya niya ang korona ng Miss World PH, na tulad ng kanyang ina noon?

Ang tatay nga pala ni Ashley ay si Hans Montenegro.

Anyway, sa ganda, tindig, at malamang sa talino, hindi pakakabog si Ashley. At siyempre, malaking bagay ang mga binibigay na tips sa kanyang nanay niyang beauty queen para masungkit ang korona.

Nilinaw nga rin pala ni Ashley na bagamat may korona pa siya (Miss Charm Philippines), pinayagan naman daw siya na sumali sa Miss World Philippines.

“I’d just like to clarify: I have not resigned as Miss Charm Philippines. When I said (in my statement regarding the recent postponing) that I was ‘moving forward’ I was simply hinting at the decision to compete in Miss World Philippines without revealing it yet, but that does not necessarily mean leaving Miss Charm behind.”

Well, kung magkakaroon man daw ng problema ay doon na lang niya haharapin ang lahat. Pero sure raw siya na sa ngayon, papayagan, o pabor naman ang Miss Charm sa pagsali niya sa Miss World PH.