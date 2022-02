Selfie sa botante hirit ng mga kandidato

Ibinunyag ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Undersecretary at Spokesperson Jonathan Malaya kahapon na may ilang partido ang naghain ng petisyon upang payagan ang selfie sa kampanya.

Ayon kay Malaya, hinihintay nila ang desisyon ng Commission on Elections (Comelec) sa naturang petisyon dahil ang poll body aniya ang gumagawa ng mga polisiya sa pangangampanya.

“Ang alam ko po may petition na ang ilang political parties sa Commission on Elections, so inaantay na lang po natin yung kanilang magiging decision,” wika ni Malaya.

Nilinaw pa nito na deputized lamang ng Comelec ang DILG sa pagpapatupad ng polisiyang may kaugnayan sa halalan.

Sa inilabas na resolusyon ng Comelec, ang selfie at pagkuha ng larawan na magkakadikit ang mga tao ay kabilang sa mga ipinagbabawal sa gitna ng kampanya.

Maaaring makulong ang mga lalabag ng mula isa hanggang anim na taon. (Mark Joven Delantar)