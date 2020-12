Selebrasyon sa Pasko iwasan – Duterte

Nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa sambayanan na iwasan ang mga tradisyunal na kasayahan tuwing Pasko para makaiwas sa peligro ng COVID-19.

Sa kanyang regular na mensahe sa bayan, sinabi ng Pangulo na bahagyang maghihigpit ang gobyerno ngayong holiday season para matiyak ang ligtas at iwas COVID na Pasko at Bagong Taon ang lahat ng ilipino.

Marami na aniyang pinagdaanang masasayang Pasko ang mga Pilipino at ngayon lamang hihiling ang gobyerno ng kaunting paghihigpit.

“You had so many parties in your younger years, would you be kind enough just to skip the festivities, iwasan na muna ninyo. It is for your own good and for the good of the community and eventually for the goos of the country,” anang Pangulo.

Sinabi ng Presidente na hindi kinokontrol ng gobyerno ang mga taong magsaya ngayong Pasko, kundi isinaalang-alang lamang ang kaligtasan ng sambayanan laban sa bagsik ng COVID-19.

“You might think that this is too much. Government does not control us. We are preventing you from getting other people sick,” dagdag ng Pangulo.

Sa report ni Department of Interior and Local Government (DILG) secretary Eduardo Año sa Pangulo sinabi nitong naghahanda ang mga lokal na opisyal , partikular sa Metro Manila para sa mahigpit na implementasyon ng quarantine protocols at minimum health standard ngayong kapaskuhan sa tulong ng Philippine National Police Joint Task Force COVID Shield. (Aileen Taliping)