Seksing aktres muntik magdugo ang labi sa kagat ng aktor

Oh my gosh, this actress pala almost slap her hunk actor co-star sa isang project na katatapos lang nilang gawin. May love scene raw kasi ang dalawa.

Naloka raw si actress na known sa pagiging sexy pa rin kahit may edad na rin dahil twice raw kinagat ni hunk actor ang labi niya sa bed scene nila. ‘Kakaloka raw talaga!

Imbiyernang-imbiyerna raw si actress, huh!

Muntik nga raw dumugo ang labi ni aktres dahil sa ginawa ni hunk actor, kaya iritable talaga siya.

May tsika rin na feeling ni actress ay hindi muna nag-toothbrush si hunk actor bago kunan ang kanilang bed scene.

Tumahimik lang daw si actress nang mag-sorry sa kanya si hunk actor na nagsabing hindi pa raw kasi siya sanay sa mga ganoong eksena.

Ang kinatatakot lang ni actress ay baka makarating daw sa boyfriend niya ang pangyayaring ‘yon at mag-react ito.

Feeling daw kasi talaga ni actress ay over ang ginawa ni hunk actor sa kanilang love scene. Well, nakakaloka!

Siguro, dapat din na ang production ay pinagsasabihan ang mga artistang sasabak sa mga ganoong scene na be sure na mag-toothbrush at mag-mouthwash muna ang mga artista at ‘yung direktor din ay dapat pag-usapin muna ang kanyang mga artista kung hanggang saan lang ang puwedeng gawin ng mga ito para makaiwas sa mga ganoong pangyayari, huh!

Dahil sa magkasunod na lindol: Ruffa ayaw nang pag-aralinsa UCLA si Lorin

Nakakaloka rin na habang nagta-type ako ng column ko sa isang coffee shop sa may The Ori-ginal Farmers Market sa Los Angeles, California ay lumindol na naman at 7.1 magnitude naman na mas malakas sa unang lindol na naramdaman ko noong Thursday dito.

Nag-usap kami agad ni Ruffa Gutierrez at kinumusta niya ang anak na si Lorin Gutierrez. Iniisip ni Ruffa na pauwiin na lang kaya ng Philippines ang kanyang panganay na anak at huwag na lang ituloy muna ang Economics na sisimulan nito sa UCLA summer sessions.

Sabi naman ni Annabelle Rama, ituloy na raw ng kanyang first apo ang pagpasok sa UCLA tutal ay pupuntahan naman ito ni Ruffa next week.

Sabi naman ni Lorin, itutuloy na niya although scary nga ang lindol na hindi na naman niya naramdaman dahil nasa loob siya ng sasakyan at papunta nga siya kung nasaan ako para mag-meet up kami.

Anyway, ang mga tao kung nasaan ako, after ng malakas na lindol, back to normal na naman sa pamamasyal at pagkain.

Kami naman ni Lorin, umuwi na dahil nakakatakot nga ang lindol sa California!

Pinoy sa US laging nakabantay kay Pacman

Sabi naman ng isang nakausap ko tungkol sa training dito ni Manny Pacquiao, maaga raw magsimula ‘yon. Bale 5:00AM pa lang daw ay tumatakbo na si Manny para kundisyon siya bago ang training niya sa gym.

Kapag umuwi naman daw sa bahay niya si Manny ay marami raw mga bumibisita na hinaharap naman daw ng ating Pambansang Kamao.

Very positive ang mga Pinoy dito sa Amerika na mananalo si Manny sa boxing fight nila ni Keith Thurman on July 20 sa MGM Grand Arena sa Las Vegas, Nevada!