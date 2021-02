Seguridad sa pagkain sisiguruhin

Mainit na paksa at sanhi ng pag-aalala ng mga mamimili ang limitadong suplay ng baboy dahil sa African Swine Fever (ASF) at ang pork holiday dahil sa price ceiling na ipinataw kamakailan sa mga produktong baboy

Sa idadaos na Food Security Summit ay tatalakayin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang isyu tungkol sa baboy pati na ang hakbang na gagawin upang malutas ang ibang usapin sa agrikultura.

Iniutos din ng Pangulo ang pagbuo ng isang National Food Security Plan upang makamit ang hangad ng kanyang Administrasyon na magkaroon ng isang matatag na Pilipinas kung saan ang mga mamimili ay magkakaroon ng walang patid na suplay ng pagkain at kung saan ang mga manggagawa ay tuloy-tuloy na magiging produktibo. Bahagi din ng planong ito na siguruhin na walang hahadlang sa pagdadala ng mga kalakal, makakakuha ng pagkain ang lahat, at hindi magpapabago-bago ang presyo ng mga bilihin.

Lumikha din ang Pangulo at ang kanyang Gabinete ng Economic Intelligence Task Force na pamumunuan ng Department of Agriculture (DA) at ng Department of Trade and Industry (DTI). Misyon ng task force na sugpuin ang mga hoarders at price manipulators na walang awa na ginagamit ang sitwasyon upang makalamang.

Magtutulungan ang DA, DTI, National Bureau of Investigation (NBI), Criminal Investigation and Detection Group, at National Security Council para mahuli ang mga manipulator at profiteer.

Hindi tatantanan ng economic intel task force ang mga hoarder at manipulator. Susuriin nila ang lahat ng inpormasyon na makukuha nila para mapatunayan ang pandaraya nila.

Habang ang gobyerno at ang mga lokal na pamahalaan ay naghahanda para sa pagdating ng bakuna, madaling masusubaybayan ang mga hoarder dahil limitado lamang ang mga cold storage facility.

Sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga cold storage facility base sa listahan ng gobyerno madaling maiimbistigahan ng NBI ang mga hoarder ng baboy.

Bukod sa task force, may ginagawa din ang mga kaugnay na ahensya ng gobyerno para malutas ang problema sa mataas na presyo at limitadong suplay ng baboy. Tulad ng sinabi ko sa kolum na ito dati, whole-of-nation approach ang ginagamit ng gobyerno.

Una sa mga estratehiya nito ang pagpapataw ng price ceiling na ipinag-uutos sa Executive Order No. 124 ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa mga piling produktong baboy at manok sa National Capital Region.

Maraming ginagawa ang DA tulad ng pagtatatag ng Bantay ASF program, pansamantalang pagkuha ng mga baboy mula sa Visaya, Mindanao, at iba pang mga lugar sa Luzon na walang ASF, paglalaan ng pondo para sa repopulation program, pagbibigay ng insurance, zero-interest loans para sa mga semi-commercial hog raiser, transportation subsidy, at tulong para makakuha ng bakuna laban sa ASF, bukod sa iba pa.

Malinaw ang mensahe ng Pangulo. Ginagamit ng gobyerno ang whole-of-nation approach para lutasin ang ating problema sa seguridad sa pagkain. Sa kasamaang palad ay nagkasabay ang problema natin sa ASF at sa COVID-19. Ngunit umasa kayo na masigasig na nagtatrabaho ang ating Pangulo at ang gobyerno para mabuhay muli ang hog industry na magreresulta sa pagkakaroon ng sapat na suplay na magpapababa naman ng presyo ng mga produktong baboy.