Ayan na nga, nagdesisyon na nang segunda-mano, used o pre-owned na lamang ang bilhin mong sasakyan, hindi dahil sa hindi mo kayang kumuha ng brand na cash o hulugan, kundi dahil gusto mong mailaan sa ibang gastusin ang buwanang obligasyon.

Nasa katuwiran ka kung naging ganyan ang desisyon mo ngayong panahon ng pandemya dahil sa mga ganitong pagkakataon ay hindi basta-basta dapat na nagpapakawala ng malalaking halaga na maaring magamit mo sa ibang mga gastusin.

Pero mas mapapagastos ka pa kapag nagkamali ka sa pagpili ng segunda-manong sasakyan dahil malamang ay madalas kang nasa talyer at nagbubutas ng bulsa sa pagpapagawa ng kung anu-anong sira na hindi mo nakita noong ito ay sinisipat mo pa lang.

Bagama’t sa pagkakaalala ko ay nakapagbigay na ako ng ilang tip dito sa pagsipat ng sariwa o dispalinghadong segunda-manong sasakyan, palagay ko ay puwede ko pa itong dagdagan para mas mabawasan ang banta ng mas malaki pang gastos kapag nasa inyo na ito.

1.Kung nabangga na-Kapag ang sasakyan na tinitingnan ay may airbags, tingnan kung umiilaw ang dashboard indicator kapag buhay ang makina. Kung umiilaw, subukan na i-off muna at i-start uli, pag umilaw pa rin, may problema sa electricals o nabangga na ang sasakyan.

2.Ikutan ang mga salamin-Mahalagang masipat ang windshield sa harap at sa likod. Kailangang makita na ang logo ng mga ito ay magkakapareho at kung ano ang brand ng sasakyan ay ganoon din dapat ang nakalagay. Kung iba na, tanungin ang nagtitinda kung bakit nagpalit.

3. Clutch- Sa manual transmission, dapat malambot ang clutch pedal o lumulubog agad sa kaunting diin lang. Kapag matigas, huwag nang ituloy ang pagbili, malaking gastos yan. Sa automatic transmission naman, galing sa P o park ay ilipat ang kambyo sa D, kapag tumaas ng hanggang 2 ang rpm habang inililipat, aba’y esep-esep na.

4.Aircon-Para malaman kung maayos ang thermostat o yung nagpapalamig, i-off ito habang nakabukas ang aircon switch, kapag nawala ang lamig sa pag-off ng thermostat, maaring maayos yan, pero pinakaimportante pa rin na dapat ay nag-aautomatic off/on ang thermostat. Kung hind kabisado, magsama ng marunong sa aircon.

5.Manibela- Dapat tuwid ang manibela kung tuwid ang gulong o diretso ang takbo, tuwid as in hindi nahaharang ng spoke niya ang mga dashboard displays pag tuwid ang takbo. Importante ring kahit nakatigil ito at buhay ang makina ay pihitin ng pasagad sa kanan at kaliwa, kapag me narinig kang lagutok, tapos ang kuwento. Ayawan na!

6.Mga gulong- Ang karamihan sa mga sasakyan sa Pilipinas ay front wheel drive, ibig sabihin, unahang gulong ang gumagana kaya kailangang sipatin kung pantay ang pudpod ng kaliwa at kanan, kapag masyado nang kalbo ang isa at ang kabila ay katamtaman lamang, may problema sa alignment ang sasakyan.

‘Yan ang ilan pa nating dagdag tips sa mga magsisegunda-mano lang. Kapag nagawa po ninyo ang mga ‘yan kahit paano may peace of mind kayo.

Ayos ba?