Sedrick, Brandon bet ng Blackwater

ISA lamang kina Filipino-Americans Sedrick Barefield at Brandon Ganuelas-Rosser ang malinaw na napipisil ng Blackwater Bossing sa 47th PBA Annual Draft sa darating na Linggo sa Robinsons Place Manila.

Inamin ni Blackwater head coach Ariel Vanguardia sa Abante Sports na pinagpipilian nila ang isa sa dalawang nabanggit na manlalaro upang agarang makakatulong sa kanilang koponan, na 1-21 ang record sa nagdaang dalawang kumperensiya.

“It’s either Barefield or Rosser,” pahayag ni Vanguardia sa isang mensahe, matapos na umatras sa annual draft si DLSU forward Justine Baltazar na susubukang pag-aralan ang international scene.

Napipisil rin ng 49-anyos na dating ABL champion at Coach of the Year noong 2015 sa kanilang susunod na pick sa 9th at 11th sa first round ang matitira sa kukunin ng Terrafirma Dyip (No. 2), Converge FiberXers (No. 3), Phoenix Super LPG, Rain or Shine, Northport Batang Pier, NLEX Road warriors at Brgy. Ginebra San Miguel, habang may pick sa 10th ang Rain or Shine at 12th ang Magnolia Hotshots.

“It will depend on other teams’ choice [for the next picks],” ani Vanguardia, kung sakaling available pa sina Fil-Am Jeremiah Gray, Justin Arana ng Arellano, JM Calma ng San Sebastian, Gian Mamuyac ng Ateneo, Jeo Ambohot ng Letran, Tyler Tio ng Ateneo, Javi Gomez de Llano, BJ Andrade ng Ateneo, Kurt Lojera at Tyrus Hill ng DLSU Archers, Shaun Ildefonso ng NU Bulldogs at 6-foot-8 Fil-Am forward Keith Datu ng Chico State, California.

Pinag-aaralan din ng Blackwater ang trade na maaaring mangyari sa araw ng annual draft o sa mga darating na linggo kung anuman ang kakailanganin ng koponan.

“We are always exploring that, as we speak, there are trades on the table but nothing final yet. Everyone is waiting for the draft,” saad ni Vanguardia. “If it’s good deal, then we can explore, but right now we don’t think that this year’s draft is as deep as we expected,” sabi pa nito. (Gerard Arce)