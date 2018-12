Security briefing una sa dili pa ang martial law extention

Pug-on una sa Senado ang militar ug kapolisan kabahin sa sitwasyon karon sa Mindanao sa dili pa tukion sa Senado ang rekomendasyon nga lugwayan ang Martial Law.

Matud ni Senate President Tito Sotto nga mangayo una silag security briefing aron ilang himoung sumbanan sa ilang desisyon.

“If the executive department is proposing an extension of Martial Law, we have to have a briefing. We need to decide intelligently,” matud ni Sotto.

Matud usab ni Senador Koko Pimentel nga andam siyang mosuporta sa paglugway sa martial law apan kinahanglan una nga mohatag ug bug-at nga hinungdan ang Armed Forces of the Philippines (AFP).

“I will keep an open mind. I voted in the past two requests in favor of extension of Martial Law. Pero in both instances, humingi kami ng briefing. Dapat kung meron mang request, there should be a briefing and bakit justified pa even after one year and seven months,” matud ni Pimentel.