‘Secret jail’ scandal, sumabog kay Bato

Labis ang pagkadismaya ng isang senador sa pahayag ni Philippine National Police (PNP) chief Director General Ronald “Bato” dela Rosa na walang ginawang masama ang mga pulis na nasa likod ng natuklasang ‘secret jail’ sa isang police station sa Tondo, Maynila.

“I do not see how General dela Rosa can say that his cops did nothing wrong, when the Constitution and the law is clear that having a secret detention is illegal,” ani Senate Minority Leader Franklin Drilon.

Sinabi pa ni Drilon na “gravely disappointing” ang ginawa ni dela Rosa dahil imbes na balewalain ang isyu, dapat ay nagpahayag ito ng pagkabahala sa pagtaas ng kaso ng police brutality at pang-aabuso ng mga pulis sa ilalim ng kanyang termino.

Aniya, dapat maging maingat sa pananalita ang PNP chief dahil kung sinasabi niyang walang ginawang masama ang mga pulis, lalong lumalakas ang hinala ng publiko na kinukunsinti nito ang kamalian ng mga pulis.

“The PNP Chief should be more circumspect with his statements, as any reckless words from him only convince everyone that there is indeed a culture of impunity in the PNP these days,” paliwanag ng senador.

Ayon kay Drilon, dating kalihim ng Department of Justice, kailangang maimbestigahan at makasuhan ang mga pulis na nagkulong sa 12 preso sa isang secret jail ng Manila Police District Station 1 na dating pinamumunuan ni P/Supt. Robert Domingo.

Labag aniya ito sa Konstitusyon, gayundin sa probisyon ng Anti-Torture Act of 2009 at Revised Penal Code.

“We must uphold the rule of law and serve justice on those responsible for the abuses. I condemn this illegal, inhumane and outrageous action committed by some of our policemen,” diin ni Drilon.