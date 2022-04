Second booster sa senior citizen aprubado ng eksperto

Inaprubahan ng European Medicines Agency (EMA) at European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) sa Hague, Netherlands ang pagbibigay ng second booster o ika-apat na bakuna para sa mga senior citizen na may edad 80 pataas.

Sa isang pahayag, sinabi ng EMA at ECDC na mas mataas ang posibilidad na tamaan pa rin ng COVID-19 ang mga 80-anyos pataas kaya kailangan nila ng karagdagang proteksiyon.

Samantala, iginiit ng dalawang medicines watchdog na hindi pa nila ito mairerekomenda sa general population dahil sa kawalan ng ebidensiya na humihina ang kanilang immunity ilang buwan matapos mabigyan ng kanilang second dose, partikular ang mga edad 60 hanggang 79 na may normal na immune system.

Isinisi naman ng mga eksperto ang pagkalat ng mas nakakahawang Omicron variant bilang dahilan ng muling pagsirit ng kaso ng COVID-19 sa iba’t ibang panig ng daigdig

Sa kasalukuyan, ang Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson at Novavax ang mga brand ng bakuna na inaprubahang gamitin sa European Union bilang proteksiyon laban sa COVID-19.